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15:08, 28 мая 2025Мир

Министр обороны Польши открыто назвал Россию врагом

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, вернувшись из США, впервые открыто назвал Россию врагом. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Минобороны республики выразил недовольство учениями Военно-морского флота России в Балтийском море. Он предположил, что российские маневры приурочены к учениям, которые Польша вместе с союзниками должна проводить на Балтике в начале июня.

«Российская Федерация, наши враги, они все более агрессивны», — заключил Косиняк-Камыш.

Ранее профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко заявил, что критика американских законодателей в адрес правительства Польши и Европейского союза абсолютно обоснована и вызвана рядом причин.

Ранее сообщалось, что представитель МИД России Мария Захарова уличила польских чиновников в цинизме.

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