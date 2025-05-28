Министр обороны Польши открыто назвал Россию врагом

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, вернувшись из США, впервые открыто назвал Россию врагом. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Минобороны республики выразил недовольство учениями Военно-морского флота России в Балтийском море. Он предположил, что российские маневры приурочены к учениям, которые Польша вместе с союзниками должна проводить на Балтике в начале июня.

«Российская Федерация, наши враги, они все более агрессивны», — заключил Косиняк-Камыш.

Ранее профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко заявил, что критика американских законодателей в адрес правительства Польши и Европейского союза абсолютно обоснована и вызвана рядом причин.

Ранее сообщалось, что представитель МИД России Мария Захарова уличила польских чиновников в цинизме.