Минтранс РФ разрешил авиакомпании Air Serbia летать в Китай через Россию

В Росавиации заявили, что Air Serbia получила допуск на рейсы в Китай через РФ

Авиакомпания Air Serbia получила разрешение на выполнение рейсов из Белграда в Шанхай через воздушное пространство России. Об этом свидетельствует переписка авиационных ведомств Сербии и РФ, которая была опубликована на сайте Росавиации.

Как уточняется, Минтранс России согласовал включение Шанхая в таблицу маршрутов, которая является приложением к двустороннему соглашению о воздушном сообщении между странами.

В свою очередь, сербские авиационные власти выразили благодарность РФ за предоставление доступа к Транссибирскому маршруту.

По данным сервиса Flightradar, в настоящее время рейсы Air Serbia из Белграда в Шанхай проходят через воздушные пространства Болгарии, Грузии и Казахстана. Однако время полета при таком маршруте составляет около 11 часов.

Ранее издание Politico написало, что Европа оказалась не готова открывать небо для российских самолетов, а это препятствует запуску прямого авиасообщения с США.

До этого российский посол в США Александр Дарчиев сообщил, что возобновление прямого авиасообщение между РФ и Соединенными Штатами придало бы импульс официальным контактам. На переговорах, которые прошли 27 февраля в Стамбуле, Россия предложила восстановить прямое авиасообщение между двумя странами.