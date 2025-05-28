Над российским городом прогремели взрывы

Shot: Над городом Дубна прогремели взрывы, сработала система ПВО

Над городом Дубна прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что сработала система ПВО по украинским беспилотникам типа «Лютый». Местные жители рассказали, что слышали от трех до шести взрывов.

В небе виден дым от сбитых дронов и слышны громкие звуки. Очевидцы утверждают, что беспилотники летят со стороны города Конаково.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде прогремели три взрыва. Местные жители рассказали, что над городом сработала система ПВО.

До того момент уничтожения БПЛА в подмосковном Домодедово попал на видео. Местные жители сообщили, что слышали не менее двух взрывов.