Над российским городом прогремели взрывы

Над городом Дубна прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что сработала система ПВО по украинским беспилотникам типа «Лютый». Местные жители рассказали, что слышали от трех до шести взрывов.
В небе виден дым от сбитых дронов и слышны громкие звуки. Очевидцы утверждают, что беспилотники летят со стороны города Конаково.
Ранее сообщалось, что в Зеленограде прогремели три взрыва. Местные жители рассказали, что над городом сработала система ПВО.
До того момент уничтожения БПЛА в подмосковном Домодедово попал на видео. Местные жители сообщили, что слышали не менее двух взрывов.