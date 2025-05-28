Необходимость снижения налогов для нефтяных компаний в России объяснили

«Известия»: Снижение налогов для нефтяных компаний нужно для поддержания добычи

Минэнерго России намерено с помощью налогового маневра снизить нагрузку на нефтяную отрасль, чтобы перенести сборы на другие компании, например, из банковского и телекоммуникационного сектора. Об этом со ссылкой на Энергостратегию-2050 и комментарии экспертов пишут «Известия».

Глава департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов в разговоре на заседании подкомитета по энергетике «Деловой России» объяснил, что компенсировать выпадающие расходы можно будет за счет смежных отраслей, которые вырастут благодаря предполагающемуся удвоению инвестиций, и поддержания объемов добычи.

Главными инструментами, как утверждают источники издания, станут расширение системы налога на дополнительный доход (НДД) и льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Накануне, 27 мая, во время конференции «Трудноизвлекаемые запасы — настоящее и будущее» Рубцов повторил, что отрасли необходимо удвоение инвестиций для добычи на уровне 540 миллионов тонн в год до 2050 года. При этом он считает, что источником инвестиций должно стать и государство. Впрочем, чиновник указал, что его слова не стоит рассматривать в контексте налоговых изменений в этом или 2026 году.

Объем в 540 миллионов тонн прописан в Энергетической стратегии до 2050 года. Там же указано, что достигнуть результата не получится без ввода в эксплуатацию нерентабельных запасов, в том числе сложных объектах с низкой проницаемостью и применением горизонтального бурения.

В презентации к заседанию подкомитета по энергетике «Деловой России» говорится, что затраты на добычу нефти в России растут с каждым годом, а доля трудноизвлекаемых запасов увеличилась с 20 процентов в 2010 году до 63 процентов в 2024-м. Кроме того, рост стоимости бурения в 1,4 раза превышает официальную инфляцию.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин заметил, что для ввода нерентабельных запасов нужно снижать издержки (в том числе предоставлять льготы и субсидии), внедрять сложные технологии и формировать инфраструктуру в новых регионах добычи. «Без этих трех условий вовлечение низкорентабельных запасов невозможно», — уверен он.

По словам эксперта, удерживать добычу на текущем уровне за счет месторождений Западной Сибири Россия сможет от пяти до десяти лет, но себестоимость процесса будет с каждым годом расти. На горизонте 10-15 лет падение добычи в привычных регионах неизбежно, и придется переходить на новые месторождения.

Зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич подтвердил, что себестоимость добычи нефти в России за 10-15 лет выросла более чем в два раза. Это объясняется уходом на более глубокие залежи, ухудшением ресурсной базы и ростом цен на материалы и услуги.

Ранее на этой неделе глава Минфина Антон Силуанов назвал нецелесообразным рост налогов для компаний нефтяной отрасли, потому что нагрузка на них и так одна из самых высоких.