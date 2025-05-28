Опрошенные ЦБ аналитики понизили прогноз по инфляции в России

Опрошенные ЦБ аналитики понизили прогноз инфляции в РФ на 2026 год до 4,6 %

Опрошенные Центробанком (ЦБ) аналитики понизили свой прогноз по инфляции в России на 2026 год до 4,6 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

Предыдущая оценка экспертов подразумевала средние темпы роста потребительских цен в стране в следующем году на уровне в 4,8 процента. Таким образом, аналитики понизили свой прогноз на 0,2 процентного пункта (п.п.). В то же время оценку инфляции в 2025 году эксперты оставили без изменений, на уровне в 7,1 процента. Аналитики полагают, что вплотную приблизить инфляцию к целевым 4 процентам удастся не раньше 2027 года.

В ЦБ прогнозируют устойчивое снижение инфляции в России во второй половине 2025 года. В июле может произойти еще один скачок на фоне очередной индексации тарифов ЖКХ. К этому времени темпы роста потребительских цен в стране достигнут отметки в 10,1 процента. Однако затем инфляция начнет постепенно снижаться. В октябре-декабре, согласно ожиданиям регулятора, темпы роста цен опустятся до 7-8 процентов.

Как утверждала глава регулятора Эльвира Набиуллина, в начале весны на внутреннем рынке фиксировались только первые признаки возможного разворота влияющих на разгон цен факторов. Речь шла, в частности, о постепенном охлаждении розничного и корпоративного кредитования и снижении напряженности на рынке труда. Однако говорить, насколько эта тенденция окажется устойчивой, пока преждевременно. На этом фоне в ЦБ не исключили повышения рекордно высокой ключевой ставки по итогам июньского заседания совета директоров.