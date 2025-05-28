Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:56, 28 мая 2025Экономика

В России собрались создать абсолютно новый самолет за два года

Глава УЗГА Лузгин назвал реалистичным создание нового самолета «Освей» за 2 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Задача начать поставки совместного российско-белорусского самолета ЛМС-192 «Освей» в авиакомпании в 2027 году, то есть уже через два года, выглядит напряженной и амбициозной, но реалистичной. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, один из разработчиков самолета) Леонид Лузгин.

Сейчас предприятие приступает к разработке рабочей конструкторской документации. В процессе запланирована активная кооперация с белорусским 558-м авиаремонтным заводом. По словам главы УЗГА, страны финансируют проект в равных долях.

Он добавил, что «Освей» окажется абсолютно новой разработкой — это и внешний вид, и кабина, и конструктивно-силовая схема. Также модель предполагается полностью независимой от импорта, собственными будут в том числе двигатель и авионика. Кто будет изготовителем самолета, пока неизвестно, скорее всего, этим займутся обе стороны, поделив задачи.

Лузгин отметил, что дальнейшие детали станут понятны после подписания документов по этапу технического проекта и разработке рабочей конструкторской документации.

Материалы по теме:
«С неба падали люди и обломки» Как 50 лет назад взрыв пассажирского самолета над Читой стал крупнейшим терактом в СССР
«С неба падали люди и обломки»Как 50 лет назад взрыв пассажирского самолета над Читой стал крупнейшим терактом в СССР
2 мая 2023
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

О разработке российского-белорусского легкого многоцелевого самолета заговорили год назад, когда стало понятно, что УЗГА не справится с проектом локализации L-410 (чешский самолет 1960-х годов) из-за отсутствия отечественной авионики.

В том же интервью глава УЗГА сообщил об очередном переносе сертификации самолета ТВРС-44 «Ладога» — теперь на конец 2029 года, а также подтвердил февральскую информацию о наличии серьезных проблем у самолета «Байкал», который разрабатывается с 2019 года. При этом он заверил, что все идет по плану, а первые пять «Байклов» заказчики смогут получить в конце 2026 года, сразу же после сертификации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная причина резни на подростковой вечеринке в Иркутской области

    Часть россиян предупредили о морозах и граде

    На популярном курорте Египта появится российское генконсульство

    Удар беспилотника ВСУ по зданию технопарка в Зеленограде сняли на видео

    Захарова назвала возможным словосочетанием года на Западе «милитаризацию Европы»

    Старейшая монахиня в мире раскрыла неожиданный секрет долгой жизни

    Российский командир рассказал об ударе ВСУ по его группе бойцов во время перемирия

    Место падения обломков БПЛА в Зеленограде оцепили

    Стал известен уровень боевой подготовки командования ВСУ

    Российский регион утвердил рекордную выплату для новобранцев СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости