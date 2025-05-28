В России собрались создать абсолютно новый самолет за два года

Глава УЗГА Лузгин назвал реалистичным создание нового самолета «Освей» за 2 года

Задача начать поставки совместного российско-белорусского самолета ЛМС-192 «Освей» в авиакомпании в 2027 году, то есть уже через два года, выглядит напряженной и амбициозной, но реалистичной. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, один из разработчиков самолета) Леонид Лузгин.

Сейчас предприятие приступает к разработке рабочей конструкторской документации. В процессе запланирована активная кооперация с белорусским 558-м авиаремонтным заводом. По словам главы УЗГА, страны финансируют проект в равных долях.

Он добавил, что «Освей» окажется абсолютно новой разработкой — это и внешний вид, и кабина, и конструктивно-силовая схема. Также модель предполагается полностью независимой от импорта, собственными будут в том числе двигатель и авионика. Кто будет изготовителем самолета, пока неизвестно, скорее всего, этим займутся обе стороны, поделив задачи.

Лузгин отметил, что дальнейшие детали станут понятны после подписания документов по этапу технического проекта и разработке рабочей конструкторской документации.

О разработке российского-белорусского легкого многоцелевого самолета заговорили год назад, когда стало понятно, что УЗГА не справится с проектом локализации L-410 (чешский самолет 1960-х годов) из-за отсутствия отечественной авионики.

В том же интервью глава УЗГА сообщил об очередном переносе сертификации самолета ТВРС-44 «Ладога» — теперь на конец 2029 года, а также подтвердил февральскую информацию о наличии серьезных проблем у самолета «Байкал», который разрабатывается с 2019 года. При этом он заверил, что все идет по плану, а первые пять «Байклов» заказчики смогут получить в конце 2026 года, сразу же после сертификации.