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06:33, 28 мая 2025Наука и техника

Открыт эффективный способ борьбы с туберкулезом

The EMBO Journal: Туберкулезная палочка использует АДФ-рибозилирование ДНК
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Komsan Loonprom / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Оксфорда и Суррея обнаружили уникальный способ регуляции роста и активности туберкулезной палочки. Как показало исследование, опубликованное в The EMBO Journal, бактерия использует редкую химическую метку — АДФ-рибозилирование ДНК — чтобы замедлять деление, контролировать гены и адаптироваться к условиям организма человека.

Ключевым элементом оказался фермент DarT, который добавляет к ДНК модифицирующую группу, временно «замораживая» процессы репликации и трансляции. Эта метка обратима: другой фермент, DarG, может ее удалить. Ученые впервые составили полную карту таких модификаций и выяснили, что особенно активно они накапливаются в точке начала репликации, а также в генах, связанных с ответом на стресс и нехватку металлов.

Эксперименты показали: если лишить палочку способности удалять эти модификации, она перестает расти и теряет жизнеспособность. Это открывает путь к новым стратегиям лечения туберкулеза — особенно устойчивых форм, скрывающихся в организме в латентном состоянии.

Авторы подчеркивают: такая система регуляции — первый зафиксированный пример, когда модификация основания ДНК напрямую влияет на экспрессию генов у живого организма.

Ранее ученые предложили новый способ борьбы с хронической болью в спине — за счет удаления стареющих клеток, вызывающих воспаление. Эксперименты на мышах показали, что такая терапия замедляет разрушение позвоночных дисков и снижает болевые ощущения.

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