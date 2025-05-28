Песков ответил на вопрос о месте переговоров с Украиной

Песков: Решение о новом раунде переговоров России с Украиной еще не принято

Решение о новом раунде переговоров России с Украиной на данный момент еще не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В настоящий момент не принималось каких-либо решений о месте проведения следующего раунда переговоров», — ответил представитель Кремля в ответ на заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога, сказавшего, что новый раунд на уровне глав государств может пройти в Швейцарии.

При этом Песков подчеркнул, что площадка переговоров должна устраивать обе стороны, как Москву, так и Киев.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы может провести саммит с американским коллегой и Владимиром Зеленским в Женеве, где они обсудят перспективы мирного урегулирования конфликта. При этом посольство России в Швейцарии опровергало информацию, что Конфедерация может стать площадкой встречи.