Португальский агент оценил шансы Роналду перейти в российский клуб

Агент Барбоза: Через год-два Роналду было бы интересно попробовать себя в России

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза оценил шансы нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду перейти в российский клуб. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что сомневается в том, что сейчас форвард рассматривает такой вариант. «Через год-два условно, конечно, ему было бы интересно попробовать себя в России», — добавил Барбоза.

Португалец также рассказал о том, какой клуб РПЛ может удовлетворить финансовые запросы Роналду. «Чисто гипотетически, конечно, "Зенит"», — отметил Барбоза.

Ранее стало известно, что Роналду не хочет продлевать контракт с «Аль-Насром». Отмечалось, что португалец рассматривает возможность возвращения в «Спортинг».