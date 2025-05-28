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04:58, 28 мая 2025Россия

Появились подробности атаки БПЛА Зеленограда

Shot: При атаке БПЛА Зеленограда пострадал технопарк «Элма»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Зеленограда пострадало здание технопарка «Элма». Подробности сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что при атаке практически полностью сгорел припаркованный рядом со зданием автомобиль. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде прогремели три взрыва. В одном из районов виден черный дым. Местные жители рассказали, что над городом сработала система ПВО.

До того момент уничтожения БПЛА в подмосковном Домодедово попал на видео. Местные жители сообщили, что слышали не менее двух взрывов.

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