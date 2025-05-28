Россия начнет финансирование лунной программы

Президент РАН Красников: Лунная программа РФ начнет финансироваться в 2025 году

Российская лунная программа начнет финансироваться в 2025 году, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на общем собрании возглавляемого им учреждения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента РАН, лунная программа включает семь миссий к естественному спутнику Земли, что станет серьезным вызовом для РАН. «Финансирование этой программы начнется уже в этом году», — сказал руководитель.

По его словам, на первом этапе исследование Луны будут проводиться автоматическими аппаратами, которые определят районы с запасами воды, пригодные для пилотируемых экспедиций.

В апреле научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый заявил, что российский аппарат может высадиться на северном полюсе Луны.

В том же месяце гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что Россия запланировала запустить к Луне шесть автоматических аппаратов.