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13:56, 28 мая 2025Наука и техника

Россия начнет финансирование лунной программы

Президент РАН Красников: Лунная программа РФ начнет финансироваться в 2025 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Anton Petrus / Getty Images

Российская лунная программа начнет финансироваться в 2025 году, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на общем собрании возглавляемого им учреждения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента РАН, лунная программа включает семь миссий к естественному спутнику Земли, что станет серьезным вызовом для РАН. «Финансирование этой программы начнется уже в этом году», — сказал руководитель.

По его словам, на первом этапе исследование Луны будут проводиться автоматическими аппаратами, которые определят районы с запасами воды, пригодные для пилотируемых экспедиций.

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В апреле научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый заявил, что российский аппарат может высадиться на северном полюсе Луны.

В том же месяце гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что Россия запланировала запустить к Луне шесть автоматических аппаратов.

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