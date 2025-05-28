Россиянам спрогнозировали снижение цен на ряд товаров

Экономист Тимофеев: С лета в России начнут дешеветь продукты и электроника

С лета 2025 года в России начнет дешеветь ряд товаров, включая различные продукты питания, автомобили и электронику. Такой прогноз дал экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Его слова приводит Life.

На ценовую политику в стране, пояснил аналитик, окажут влияние как внутренние, так и внешние факторы. «На цены в РФ все чаще влияют тренды. Одни факторы влияния появляются от международных, другие — от внутренних изменений», — отметил эксперт. На этом фоне розничная стоимость некоторых продуктов питания, недвижимости, автомобилей и электроники в краткосрочной перспективе начнет падать, ожидает Тимофеев. Подобную динамику он объяснил в том числе сезонностью и ограниченным внутренним спросом.

Цены на ягоды, огурцы и помидоры, например, могут снизиться на 8-15 процентов летом «даже при не самых высоких урожаях», считает экономист. Стоимость яблок, в свою очередь, может упасть на 15-20 процентов, а бананов и цитрусовых — на 10-15 процентов. Что касается цен на машины, то здесь одну из главных ролей будут играть значительные складские запасы. В сегменте электроники заметное удешевление затронет ноутбуки и смартфоны, включая iPhone. «К лету ноутбуки могут значительно подешеветь, поскольку импортирующие их структуры снизили отпускные цены на 5-30 процентов», — резюмировал Тимофеев.

Цены на бытовую технику в России демонстрируют заметное снижение с весны 2025 года. Стоимость подобного вида товаров в стране сократилась в среднем на 10-20 процентов. Цена на мелкую бытовую технику в апреле — мае упала на 16 процентов, на плиты и духовки — на 10 процентов, на микроволновые печи — на 7 процентов, на холодильники — на 11 процентов. Эксперты связывали подобную динамику с рядом факторов, включая укрепление курса рубля к доллару и ограниченный спрос на внутреннем рынке. Последний же фактор был во многом обусловлен последствиями жесткой денежно-кредитной политикой Центрального банка РФ, которая привела к значительному удорожанию потребительских займов.