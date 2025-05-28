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06:34, 28 мая 2025Путешествия

Россияне раскрыли страны с самыми высокими ценами на еду

Россияне назвали Турцию и Францию странами с самыми высокими ценами на еду
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Российские туристы стали больше тратить на питание в путешествиях. Страны с самыми высокими ценами на еду они раскрыли в опросе сервиса путешествий «Туту» и сети Rostic's, данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

57 процентов респондентов признались, что траты на питание в поездках за последний год у них значительно выросли. При этом 29 процентов из них стали тратить на 10-20 процентов больше, чем год назад.

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12 мая 2025

В числе стран с самым дорогим питанием путешественники назвали Турцию (31 процент), Францию (13 процентов), Италию (12 процентов), Таиланд (10 процентов) и ОАЭ (8 процентов).

Отмечается, что в топ-5 самых популярных кухонь мира, вкусы которых особенно привлекают россиян, вошли: грузинская (50 процентов), китайская (21 процент), тайская (18 процентов), мексиканская (16 процентов) и греческая (13 процентов).

Ранее россиянам назвали способы сэкономить на отдыхе летом. Туристам посоветовали бронировать отдых минимум за 1,5-2 месяца до начала сезона.

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