Россиянка дала советы соотечественницам по выбору мужа в Мексике

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и дала советы соотечественницам по выбору мужа в этой стране. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в Мексике много красивых, горячих, загорелых мужчин. Однако рассматривать в качестве будущего супруга можно не каждого, а только представителей определенных профессий, предупредила Ершова.

В частности, хорошо зарабатывают и пользуются уважением в обществе мексиканские пожарные. «Устойчивый график, хорошая физика и просто человеческая доброта. Мексиканские пожарные — это чаще всего заботливые семьянины, которые не сбегают при слове "ответственность"», — пояснила путешественница.

Еще одна уважаемая в этой латиноамериканской стране профессия — врач. «Если при этом он еще и стоматолог — считайте, вы нашли того, кто обеспечит вам и улыбку, и безопасность на старость», — заверила россиянка.

Кроме того, в список подходящих для замужества профессий блогерша включила инженеров, программистов и шеф-поваров. Не стоит заключать брак, по ее мнению, с мексиканскими музыкантами, политиками и мужчинами, живущими с матерью в 35 лет.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о восторге мексиканских женщин перед русскими мужчинами. Она отметила, что их привлекает внешность чужеземцев с бледной кожей и светлыми волосами.

