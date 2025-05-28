Пленный Василькин: ВСУ собирались за неделю установить флаг Украины в Дзержинске

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировало за неделю установить флаг страны в Дзержинске в результате контратаки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова украинского пленного Валерия Василькина.

«Задача была здесь (в Дзержинске — прим. «Ленты.ру») зацепиться, и, если все хорошо, то в течение недели поставить флаг Украины. Так нам сказали, когда уже сюда привезли», — сказал он.

Ранее сообщалось, как украинский военный попал в плен через полтора часа после отправки на фронт. Он рассказал, что всего на позиции находились трое бойцов ВСУ. Они сидели в окопе, а российские солдаты подкрались к ним сзади и взяли в плен.

27 мая подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России взятием Старой Николаевки в ДНР завершили зачистку тыла у Дзержинска.