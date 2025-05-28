Стало известно о разработке Apple аналога Starlink

The Information: Apple разрабатывала аналог Starlink вместе с Boeing

Корпорация Apple хотела запустить услугу спутниковой связи для своих пользователей, но отказалась от этой идеи. Об этом сообщает издание The Information.

По данным источников, с 2015 года в компании планировали запуск домашнего интернет-сервиса по подобию Starlink. Концепция существовала по кодовым названием Project Eagle («Проект Орел»), сервис должны были запустить вместе с Boeing. Партнеры хотели отправить на орбиту Земли тысячи спутников, которые передавали бы данные на антенны, установленные на окнах домов.

Apple рассматривала Project Eagle как еще один из способов снизить свою зависимость от внешних поставщиков и партнеров. Компания потратила 36 миллионов долларов на тестирование технологии, но всего через год — в 2016-м — отменила его.

Главной причиной заморозки проекта стала обеспокоенность, что Project Eagle поставит под угрозу партнерство с телекоммуникационными компаниями. Также глава Apple Тим Кук сомневался относительно рентабельности сервиса и не видел четкого плана его будущего. В 2018 году Apple снова обсуждала перспективы проекта с провайдером OneWeb, однако в компании указали на высокую стоимость его развертывания: разработка обошлась бы в 30 миллиардов долларов, налаживание инфраструктуры — в 40 миллиардов долларов.

В конце января стало известно, что Apple тайно сотрудничала с компанией SpaceX Илона Маска, чтобы запустить на iPhone сотовую связь через Starlink. Эта функция позже начала работать после выхода iOS 18.3.