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00:42, 28 мая 2025Мир

В Госдепе прокомментировали планы Трампа насчет введения санкций против России

Представитель Госдепа Брюс: У Трампа много инструментов, чтобы повлиять на РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Samuel Corum / Consolidated News Photos / Global Look Press

У президента США Дональда Трампа есть много инструментов, чтобы повлиять на Россию в контексте урегулирования украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, пишет РИА Новости.

«У Трампа много инструментов, чтобы обеспечить то, чтобы нашу позицию учитывали, и они могут быть использованы, чтобы повлиять на ситуацию», — отметила она.

При этом Брюс подчеркнула, что последние заявления Дональда Трампа о России не стоит рассматривать как разочарование американского лидера. Это заявление человека, который руководит мирными усилиями в стольких разных регионах. Он ясно дает понять и абсолютно открыт в плане своей позиции, добавила представитель Госдепа.

Американский лидер ранее заявлял в ходе общения с журналистами на пути в Вашингтон, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. Также накануне глава Белого дома подчеркнул, что президент России Владимир Путин якобы играет с огнем.

Накануне агентство WSJ написало, что президент США намерен ввести новые санкции против России на этой неделе. Как утверждалось, Трамп разочарован действиями Владимира Путина и медленным ходом переговоров по Украине.

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