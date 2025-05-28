В Китае превратили артиллерийские снаряды в планирующие бомбы

AR: В Китае снаряды калибра 152 и 155 мм превратили в планирующие бомбы

Китайская оборонная компания разработала комплект оборудования, превращающий артиллерийские снаряды калибров 152 и 155 миллиметров в высокоточные планирующие бомбы. Об этом пишет Army Recognition (AR).

Издание обратило внимание на опубликованные в соцсетях фотографии, демонстрирующие переоборудованные боеприпасы. Снаряды оснастили складными крыльями, хвостовым оперением и модулем наведения в носовой части. Это позволит запускать снаряды с беспилотников, вертолетов и самолетов.

«Превращение артиллерийских снарядов в планирующие бомбы является не только техническим достижением, но и тактическим преимуществом. Это позволит вооруженным силам превращать устаревшие боеприпасы в современное управляемое оружие и увеличить оперативный охват», — говорится в материале.

В апреле стало известно, что российские бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) получили новые помехоустойчивые модули приема спутниковых данных «Комета». УМПК позволяет превратить обычные свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы.