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07:32, 28 мая 2025Наука и техника

В Китае превратили артиллерийские снаряды в планирующие бомбы

AR: В Китае снаряды калибра 152 и 155 мм превратили в планирующие бомбы
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Китайская оборонная компания разработала комплект оборудования, превращающий артиллерийские снаряды калибров 152 и 155 миллиметров в высокоточные планирующие бомбы. Об этом пишет Army Recognition (AR).

Издание обратило внимание на опубликованные в соцсетях фотографии, демонстрирующие переоборудованные боеприпасы. Снаряды оснастили складными крыльями, хвостовым оперением и модулем наведения в носовой части. Это позволит запускать снаряды с беспилотников, вертолетов и самолетов.

«Превращение артиллерийских снарядов в планирующие бомбы является не только техническим достижением, но и тактическим преимуществом. Это позволит вооруженным силам превращать устаревшие боеприпасы в современное управляемое оружие и увеличить оперативный охват», — говорится в материале.

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В апреле стало известно, что российские бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) получили новые помехоустойчивые модули приема спутниковых данных «Комета». УМПК позволяет превратить обычные свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы.

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