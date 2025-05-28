В Кремле оценили первые результаты масштабного обмена военнопленными с Украиной

Песков: Соотношение военнопленных при обмене с Украиной говорит само за себя

Соотношение военных и гражданских при обмене пленными с Украиной говорит само за себя. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Оценивая первые результаты масштабного обмена в формате «1000 на 1000», Песков обозначил, что «цифры говорят сами за себя». «И комментировать здесь нечего», — сказал он.

Этими словами представитель Кремля ответил на вопрос о том, что Киев во время обмена передал Москве своих граждан, осужденных за измену Родине и сотрудничество с российской разведкой, а также вывезенных в Сумскую область жителей Курской области.

Песков уточнил, что президент России Владимир Путин проинформирован о таком положении дел. «Разумеется, об этом знает президент», — заключил Песков.

Первый этап обмена состоялся 23 мая в соотношении 270 российских военнослужащих на 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц на 120 гражданских. На следующий день в Россию вернулись еще 307 военнопленных, Украине передали столько же человек.