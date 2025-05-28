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12:38, 28 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Зеленского о сроке окончания украинского конфликта

Сенатор Джабаров раскритиковал слова Зеленского о сроке окончания конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Украина продержится против России месяц, если ей не будут оказывать поддержку, считает российский сенатор Владимир Джабаров. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что военный конфликт закончится летом 2026 года.

«Такое впечатление, что мы живем все на разных планетах с украинцами. (…) Я не знаю из каких расчетов делает такие заявления Зеленский, но если ему перестанут помогать, то все это закончится через месяц», — сказал Джабаров.

По его мнению, бесконечно продолжаться не может ситуация: Зеленский бомбит города, а Россия терпеливо ждет, когда он сядет за стол переговоров.

«Я думаю, пусть готовится к ответным ударам», — подытожил Джабаров.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что военный конфликт с Россией закончится к лету 2026 года.

Украинский лидер вместе с тем предложил провести трехстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он заявил о готовности к переговорам в любом формате.

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