В России ответили на слова Зеленского о сроке окончания украинского конфликта

Сенатор Джабаров раскритиковал слова Зеленского о сроке окончания конфликта

Украина продержится против России месяц, если ей не будут оказывать поддержку, считает российский сенатор Владимир Джабаров. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что военный конфликт закончится летом 2026 года.

«Такое впечатление, что мы живем все на разных планетах с украинцами. (…) Я не знаю из каких расчетов делает такие заявления Зеленский, но если ему перестанут помогать, то все это закончится через месяц», — сказал Джабаров.

По его мнению, бесконечно продолжаться не может ситуация: Зеленский бомбит города, а Россия терпеливо ждет, когда он сядет за стол переговоров.

«Я думаю, пусть готовится к ответным ударам», — подытожил Джабаров.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что военный конфликт с Россией закончится к лету 2026 года.

Украинский лидер вместе с тем предложил провести трехстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он заявил о готовности к переговорам в любом формате.