Врач призвал некоторых людей с осторожность летать в самолетах

Кардиолог Ломакин: У людей с болезнями сердца высокий риск тромбоза в самолете

Кардиолог Никита Ломакин рассказал, кому необходимо летать в самолетах с особой осторожностью из-за высокого риска тромбоза. Об этом он рассказал в разговоре с aif.ru.

В группу повышенного риска входят люди с болезнями сосудов, сердца и крови, с онкологическими заболеваниями, а также те, кто долгое время не двигался, например, пациенты после операции, перечислил врач. Кроме того, он призвал с осторожностью летать беременных женщин, девушек, которые принимают противозачаточные таблетки, и спортсменов, которые занимаются сушкой.

Ломакин объяснил, что повышенная свертываемость крови, которая и может стать причиной тромбоза, возникает в самолете из-за трех факторов: перепадов давления, сухости воздуха и обезвоживания.

Чтобы минимизировать риски, доктор посоветовал заниматься профилактикой обезвоживания и пить во время полета негазированную воду. От чая, кофе и алкоголя Ломакин призвал отказаться.

«Кстати, врачи не рекомендуют принимать снотворное перед полетом. Уж лучше бессонная ночь, чем обездвиженность в тесном пространстве на несколько часов. Отсутствие движения увеличивает риск тромбоза», — добавил доктор.

Ранее кардиолог Елизавета Скородумова предупредила, что некоторые диеты опасны для здоровья. По ее словам, чрезмерные ограничения могут привести к дефициту питательных веществ в организме.