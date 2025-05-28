Захарова: Зеленский подтверждает намерение осуществлять с НАТО террор против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский словами об ударах по территории России подтверждает свое намерение вместе с НАТО осуществлять террор против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«НАТО уже замазана Зеленским в активной террористической деятельности, и он это еще раз переподтвердил и провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО, которая осуществляет поставки [вооружений], будут осуществлять террор в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры», — сказала она.

Дипломат также подчеркнула, что руководство Североатлантического альянса не осознает, что Зеленский перестал быть его инструментом. По ее словам, сейчас украинский лидер сам «инструментализирует НАТО в интересах террористической деятельности».

Ранее президент Владимир Зеленский пригрозил России ответом на удары по стране. Он заявил, что Киев будет зеркально отвечать на все угрозы.