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18:43, 28 мая 2025Бывший СССР

Захарова раскрыла детали вокруг второго раунда переговоров с Украиной

Захарова: Россия и Украина договорились напрямую обменяться меморандумами
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Россия и Украина в ходе встречи в Стамбуле договорились напрямую обменяться меморандумами, где будут изложены видения окончания конфликта, а затем обсуждены на следующем раунде переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы условились, что каждая сторона подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде», — рассказала дипломат.

При этом Захарова уточнила, что речь шла о раунде переговоров без посредников и участия третьих сторон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о работе Киева над проектом меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Он также заявил, что работа над проектом меморандума российской стороны находится в завершающей стадии. Он подчеркнул, что документ появится скоро.

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