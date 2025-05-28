Жена российского миллиардера опубликовала селфи в бикини

Жена миллиардера Доронина модель Кристина Романова опубликовала селфи в бикини

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова снялась в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 360 тысяч подписчиков.

30-летняя манекенщица поделилась селфи, на котором позировала в крошечном коричневом бикини с принтом в виде звеньев цепи. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и V-образных трусов с завязками на бедрах.

В то же время избранница предпринимателя распустила гладко уложенные волосы и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность. «Лето здесь», — указала она в подписи, не уточнив, где находится в данный момент.

Ранее в мае Кристина Романова также снялась топлес для журнала Numero Netherlands.