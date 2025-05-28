Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:20, 28 мая 2025Россия

Жители Подмосковья нашли и сфотографировали сбитый украинский беспилотник

Опубликовано фото сбитого над подмосковным Первомайским беспилотника ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Жители подмосковного поселка Первомайский нашли сбитый средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотник. Фотографии остатков дрона опубликовала Baza в Telegram.

На снимках видно обгоревшие фрагменты летательного аппарата, упавшие в загородной местности. В посте предполагается, что дрон мог направляться в сторону Москвы.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами с вечера 27 мая по утро 28 мая 296 дронов самолетного типа. 42 из них сбили в Подмосковье. Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, после отражения атаки оказались повреждены три дома в селе Троицкое под Чеховом.

Кроме того, в московском Зеленограде беспилотник попал в здание технопарка «Элма». В сети появилось видео с моментом удара и последующим взрывом. О пострадавших не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли новую тактику атак ВСУ. Что в ней необычного?

    Найден купивший российским подросткам алкоголь на закончившуюся резней вечеринку

    Погоня сотрудников полиции за нарушителем на электроскутере попала на видео

    Кремль назвал возможную площадку для переговоров по Украине

    Шойгу рассказал министру госбезопасности КНДР о подвиге корейских бойцов в Курской области

    «Роскосмос» и МГТУ имени Баумана создадут спутники

    Мерц ответил на вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине

    У Стаса Михайлова обнаружили долг перед налоговой

    Больная собака сорвала рейс пассажирского самолета в США

    В Москве раскрыли масштабную аферу в трех автосалонах на 180 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости