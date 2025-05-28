Жители Подмосковья нашли и сфотографировали сбитый украинский беспилотник

Опубликовано фото сбитого над подмосковным Первомайским беспилотника ВСУ

Жители подмосковного поселка Первомайский нашли сбитый средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотник. Фотографии остатков дрона опубликовала Baza в Telegram.

На снимках видно обгоревшие фрагменты летательного аппарата, упавшие в загородной местности. В посте предполагается, что дрон мог направляться в сторону Москвы.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами с вечера 27 мая по утро 28 мая 296 дронов самолетного типа. 42 из них сбили в Подмосковье. Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, после отражения атаки оказались повреждены три дома в селе Троицкое под Чеховом.

Кроме того, в московском Зеленограде беспилотник попал в здание технопарка «Элма». В сети появилось видео с моментом удара и последующим взрывом. О пострадавших не сообщалось.