Удар беспилотника ВСУ по зданию технопарка в Зеленограде сняли на видео

Опубликовано видео с моментом удара беспилотника ВСУ по технопарку в Зеленограде

В сети появилось видео с моментом удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию технопарка «Элма» в московском Зеленограде. Ролик опубликовали «Осторожно, новости» в Telegram.

На кадрах, снятых местными жителями, видно крупный дрон самолетного типа. Беспилотник медленно снижается и врезается в здание, что сопровождается мощным взрывом и грохотом.

О сбитых в Зеленограде дронах ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. Как рассказали СМИ, из-за атаки беспилотников здание технопарка загорелось. На первых этажах оказались выбиты окна и двери, а также поврежден фасад. Кроме того, полностью выгорел припаркованный перед входом автомобиль.

По данным Минобороны России, за вечер 27 мая и ночь 28 мая средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 296 дронов. 42 из них сбили в Подмосковье. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в селе Троицкое под Чеховом повреждения получили три жилых дома. Начавшийся в результате пожар сняли на видео.