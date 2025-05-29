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13:28, 29 мая 2025Бывший СССР

Экс-советник Януковича приезжал в Киев накануне гибели

Экс-советник Януковича Портнов за несколько дней до смерти приезжал в Киев
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Андрей Портнов, бывший советник экс-президента Виктора Януковича, за несколько дней до смерти встретился в Киеве с директором госбюро расследований (ГБР) Украины Алексеем Сухачевым. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«Во время этого визита Портнов встречался с топовыми чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов, в частности, с заместителем руководителя офиса президента Олегом Татаровым и директором ГБР Алексеем Сухачевым», — сказано в публикации. Источники издания не уточнили темы, которые обсуждались на этих встречах.

Социолог и политолог Евгений Копатько в беседе с «Лентой.ру» заявил, что убийство Андрея Портнова, вероятно, связано с его профессиональной деятельностью. Эксперт отметил, что Портнов был известным юристом с высоким уровнем квалификации.

21 мая полиция Мадрида сообщила, что преступление произошло в 09:15 (10:15 мск) возле Американской школы в пригороде столицы. Очевидцы стрельбы рассказали, что Портнов «только что отвез своих детей в школу», позже они услышали несколько выстрелов.

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