«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли

«Флорида» обыграла «Каролину» и вышла в финал Кубка Стэнли

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» вышел в финал Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции «Флорида» обыграла «Каролину Харрикейнс» со счетом 5:3. Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу «Флориды».

Команда сыграет в финале Кубка Стэнли третий раз подряд. В составе клуба выступает двое россиян — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

Соперником «Флориды» по финалу станет лучший клуб в паре «Эдмонтон Ойлерс» — «Даллас Старс». На данный момент счет в их серии 3-1.

«Флорида» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В борьбе за трофей в прошлом сезоне команда в финальной серии победила «Эдмонтон» со счетом 4-3.