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НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 5-й матч
09:14, 29 мая 2025Спорт

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли

«Флорида» обыграла «Каролину» и вышла в финал Кубка Стэнли
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» вышел в финал Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции «Флорида» обыграла «Каролину Харрикейнс» со счетом 5:3. Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу «Флориды».

Команда сыграет в финале Кубка Стэнли третий раз подряд. В составе клуба выступает двое россиян — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

Соперником «Флориды» по финалу станет лучший клуб в паре «Эдмонтон Ойлерс» — «Даллас Старс». На данный момент счет в их серии 3-1.

«Флорида» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В борьбе за трофей в прошлом сезоне команда в финальной серии победила «Эдмонтон» со счетом 4-3.

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