На Западе объяснили «быструю и тихую» отставку Маска

Reuters: Бизнесмен Маск быстро и тихо покидает пост госслужащего

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск покидает администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «быстро и тихо». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

О его уходе стало известно 28 мая. Как отмечается, у Маска не было официального разговора с Трампом перед этим, рассказали собеседники издания.

Сам предприниматель в соцсетях написал, что его работа госслужащим «подходит к концу», и поблагодарил главу Белого дома за «возможность сократить неэффективные расходы».

Причины ухода Маска пока официально не озвучиваются. При этом бизнесмен уходит через день после того, как раскритиковал законопроект, предусматривающий существенные налоговые льготы, обещанные Трампом во время предвыборной кампании.

По словам собеседника агентства, некоторые высокопоставленные чиновники раздражены последними комментариями Маска. В статье также связывают уход бизнесмена со снижением его рейтинга.

Ранее Маск проинформировал что планирует в будущем тратить меньше времени на политику. По его словам, он уже сделал достаточно. Также СМИ писали, что Трамп, регулярно упоминавший бизнесмена каждые несколько дней, ничего не писал о нем в соцсетях в последнее время.

В свою очередь, журнал Politico отметил, что Илон Маск пропал из информационного поля, а публикаций с его именем в политических кругах становится все меньше.