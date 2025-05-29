Ученый Богачев заявил, что на Земле началась сильная магнитная буря

На Земле началась сильная магнитная буря, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«На Земле с утра зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3. Пик колебаний магнитного поля пришелся на интервал времени между 3 и 6 часами по Москве», — заявил ученый.

По его словам, буря возникла на фоне значительного увеличения геомагнитной активности, о которой ученые говорили накануне из-за появления на солнце новых крупных корональных дыр. Он добавил, что Земля будет находиться в зоне с повышенной скоростью солнечного ветра до конца этой недели.

«Весь этот период риски бурь и геомагнитных возмущений будут повышены», — отметил Богачев.

Ранее после мощной вспышки на Солнце максимального класса в ночь на 25 мая, которая, однако, не оказала существенного воздействия на Землю, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН дали прогноз магнитных бурь на ближайшую неделю, до 31 мая.