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10:46, 29 мая 2025Экономика

Назван основной претендент на покупку российского бизнеса UniCredit

«Ъ»: Основной претендент на бизнес UniCredit в РФ — структуры «Альфа-групп»
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Реальным бенефициаром покупки ЮниКредит Банка могут стать структуры «Альфа-групп». Основного претендента на приобретение российского бизнеса UniCredit назвал «Коммерсантъ».

UniCredit находится под давлением Европейского центробанка и правительства Италии, которые требуют ухода компании из РФ. До сих пор она сопротивлялась этому, так как продажа дочерних предприятий привела бы к убыткам, и настаивала на постепенном сворачивании деятельности. В мае UniCredit заявила, что планирует свернуть розничный бизнес в России к середине 2026 года.

На днях Reuters сообщило, что три компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предложили казначейству Италии выкупить российский бизнес группы UniCredit. Консорциум расположенных в Дубае инвестиционные компании Asas Capital и Mada Capital вместе с работающей в России Inweasta якобы намерены купить активы со скидкой в 60 процентов.

По данным источников «Коммерсанта», сделка может совершаться в интересах консорциума «Альфа-групп», в периметр которого входит компания А1 — с ней якобы связан один из арабских фондов. Такая структура сделки необходима, поскольку главный банковский актив «Альфа-групп» — Альфа-банк — находится под санкциями ЕС. Inweasta была учреждена в 2022 году экс-руководителем компании А1 Андреем Елинсоном.

Для продажи российских активов компании из недружественных стран должны добиться разрешения и соблюдать ряд критериев — дисконт не менее 60 процентов от рыночной стоимости акций и уплата добровольного 35-процентного взноса в бюджет. При этом, даже если бизнес будет продан, Unicredit, скорее всего, столкнется с ограничением на репатриацию выручки, добавил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

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