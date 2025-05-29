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09:16, 29 мая 2025Россия

Появились кадры с места падения обломков украинского БПЛА в Москве

Опубликованы кадры с места падения БПЛА на проспекте Вернадского в Москве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Опубликованы кадры с места падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на проспекте Вернадского в Москве. Соответствующее видео появилось у ТАСС.

На представленном ролике показан многоэтажный дом, в одной из квартир которого выбиты окна. Кроме того, территория вокруг жилого строения оцеплена сотрудниками силовых структур.

До этого сообщалось, что плотная штора в одной из квартир многоэтажки на юго-западе Москвы спасла жителей от обломков беспилотника.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что обломки беспилотника упали на проспекте Вернандского в Москве в ночь на четверг, 29 мая. По его информации, никто из людей не пострадал, в некоторых квартирах выбиты окна.

Вот это да!
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