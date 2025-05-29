Стало известно о спасении жителей многоэтажки Москвы от обломков дрона из-за одной детали

Shot: Плотная штора спасла жителей московской многоэтажки от обломков БПЛА

Плотная штора в одной из квартир многоэтажки на юго-западе Москвы спасла жителей от обломков беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, кровать жителей верхнего этажа многоэтажного дома располагалась рядом с окном. От осколков беспилотника, которые полетели внутрь квартиры, их спасла штора — в результате жители квартиры, которые в момент падения обломков уже спали, отделались царапинами.

Обломки беспилотника упали на проспекте Вернандского в Москве в ночь на четверг, 29 мая. Никто не пострадал, в нескольких квартирах выбило окна. Помимо проспекта Вернандского, в Московском регионе беспилотник сбили в Одинцово. В сети появились кадры момента падения обломков дрона среди многоэтажных домов.

По данным Минобороны, в ночь на 29 мая над Московским регионом сбили три беспилотника. Всего над семью регионами России тогда перехватили 48 летательных аппаратов, что в шесть раз меньше, чем ночью ранее.