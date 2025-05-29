Приложение «Авито» пропало из App Store

Сервис «Авито» сообщил, что мобильное приложение компании пропало из App Store

Приложение сервиса «Авито» пропало из магазина App Store. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Друзья, к сожалению, наше приложение только что исчезло из AppStore. Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах», — говорится в сообщении.

Представители сервиса также призвали не удалять установленное приложение с устройств. Тем, у кого оно не установлено, компания предложила воспользоваться «Авито» через мобильный браузер.

В октябре 2024 года компания сообщила, что ее приложение пропало из магазина Google Play. Пользователей предупреждали, что им может быть недоступна функция пуш-уведомлений. В июле того же года сервис стал недоступен для скачивания и в магазине AppStore. Причины произошедшего неизвестны.