Россиянам напомнили о новом законе для защиты от мошенников

Юрист Хаминский: Новый закон о защите от мошенников вступит в силу в РФ 1 июня

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступит в силу в России с 1 июня. Его слова приводит РИА Новости.

Хаминский объяснил, что согласно новым правилам, банки начнут проверять подозрительное снятие наличных. «При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия», — подчеркнул он.

При выявлении такой попытки кредитная организация ограничит выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки и уведомит россиянина о причинах. Инициатива также поможет гражданам наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица, чтобы получить подтверждение операции по переводу средств.

Ранее россиян предупредили об актуальной схеме мошенников в Telegram. Мошенники обманывают желающих найти работу, представляясь сотрудниками известных маркетплейсов и предлагая заработок на лайках. Об этом предупредило МВД РФ.