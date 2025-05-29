Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:56, 29 мая 2025Россия

Россиянам напомнили о новом законе для защиты от мошенников

Юрист Хаминский: Новый закон о защите от мошенников вступит в силу в РФ 1 июня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступит в силу в России с 1 июня. Его слова приводит РИА Новости.

Хаминский объяснил, что согласно новым правилам, банки начнут проверять подозрительное снятие наличных. «При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
Как оплатить и пользоваться Spotify и Netflix в России: способы и риски
Как оплатить и пользоваться Spotify и Netflix в России:способы и риски
14 октября 2022
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным. Стоит ли держать в нем свои сбережения?
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным.Стоит ли держать в нем свои сбережения?
9 сентября 2022
Как дистанционно завести карту иностранного банка в 2023 году? В каких странах россиянам удаленно делают банковские карты
Как дистанционно завести карту иностранного банка в 2023 году?В каких странах россиянам удаленно делают банковские карты

При выявлении такой попытки кредитная организация ограничит выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки и уведомит россиянина о причинах. Инициатива также поможет гражданам наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица, чтобы получить подтверждение операции по переводу средств.

Ранее россиян предупредили об актуальной схеме мошенников в Telegram. Мошенники обманывают желающих найти работу, представляясь сотрудниками известных маркетплейсов и предлагая заработок на лайках. Об этом предупредило МВД РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве в нескольких квартирах выбило окна в результате падения обломков БПЛА

    После взрыва гранаты в российском городе возбудили уголовное дело

    Линдси Лохан отказалась от штанов в фотосессии для журнала

    Российские бойцы сбросили аудиоколонки на позиции ВСУ

    Новак оценил устойчивость экономики России в условиях санкций

    Парень оригинально отомстил соседу за мешавшую спать собаку

    Стало известно о подготовке Красноармейска к уличным боям

    Россиянам напомнили о новом законе для защиты от мошенников

    В США усомнились в существовании Украины в будущем

    Беспилотники ВСУ попытались долететь до Москвы через другой российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости