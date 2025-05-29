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10:43, 29 мая 2025Россия

Россияне отняли самокат у пятиклассника и скрылись

РЕН ТВ: В Ленобласти трое мужчин отняли самокат у пятиклассника и скрылись
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

В поселке Кузьмоловский Ленинградской области трое мужчин отняли самокат у пятиклассника и скрылись. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

По сведениям российского телеканала, похитителям от 20 до 30 лет. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Токсово Ленобласти мужчина избил двух подростков из-за громкой езды на мотоколяске по поселку. Российские школьники получили закрытые черепно-мозговые травмы, многочисленные ссадины и синяки, а младший из детей — сотрясение мозга и перелом верхнечелюстной пазухи.

Еще раньше в селе Ундино-Поселье Балейского района Забайкальского края 11-летняя школьница получила разрыв селезенки после общения с пьяным отцом.

Вот это да!
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