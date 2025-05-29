СК назвал одну из версий подрыва освобождавшего Мариуполь ветерана СВО

Следствие рассматривает теракт как одну из версий подрыва ветерана СВО Гурциева

Следствие рассматривает теракт как одну из версий подрыва освобождавшего Мариуполь ветерана СВО Заура Гурциева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Сейчас следователи рассматривают все возможные версии произошедшего в Ставрополе взрыва, жертвами которого стали Гурциев и его 29-летний знакомый Никита Пеньков. Также правоохранители имеют основание полагать, что подрыв был совершен при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ). Оперативники провели осмотр места происшествия. Назначены судебные экспертизы.

По данным следствия, смертник умышленно произвел взрыв при встрече с Гурциевым. Пеньков в начале мая переехал в многоквартирный дом на улице Чехова, где с ним накануне встретился Гурциев.

Взрыв прогремел в ночь на четверг, 29 мая, во дворе жилого дома в Ставрополе. Возбуждено уголовное дело.