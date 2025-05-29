США пообещали сообщить о направлении представителя Трампа на переговоры по Украине

Белый дом: США сообщат о направлении Трампом своего представителя в Стамбул

Соединенные Штаты сообщат, если президент США Дональд Трамп примет решение направить своего представителя на переговоры Москвы и Киева в Стамбул. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает Reuters.

Ранее Вашингтон выразил надежду, что делегации России и Украины проведут новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня.

Как отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова главы МИД России Сергея Лаврова о возможном втором раунде переговоров по Украине в Стамбуле дают надежду на мир и заслуживают серьезного внимания. Он также подчеркнул, что Турция ждет делегации РФ и Украины на предстоящей неделе.