В США признали неспособность F-16 переломить ход конфликта на Украине

National Interest: F-16 не смогли переломить ход конфликта на Украине

Поставленные из США истребители F-16 не смогли переломить ход конфликта на Украине. Об этом говорится в материале американского журнала The National Interest.

«Украинские официальные лица надеялись, что контингент истребителей F-16 Fighting Falcon американского производства даст украинским силам преимущество в воздухе над Россией, похоже, что эти самолеты в основном используются в оборонительных целях», — пишут авторы.

Ранее британское издание The Economist писало, что Украина все чаще использует переданные Западом истребители F-16 против российских дронов.