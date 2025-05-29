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15:25, 29 мая 2025Мир

В США признали неспособность F-16 переломить ход конфликта на Украине

National Interest: F-16 не смогли переломить ход конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bulgarian Government / AP

Поставленные из США истребители F-16 не смогли переломить ход конфликта на Украине. Об этом говорится в материале американского журнала The National Interest.

«Украинские официальные лица надеялись, что контингент истребителей F-16 Fighting Falcon американского производства даст украинским силам преимущество в воздухе над Россией, похоже, что эти самолеты в основном используются в оборонительных целях», — пишут авторы.

Ранее британское издание The Economist писало, что Украина все чаще использует переданные Западом истребители F-16 против российских дронов.

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