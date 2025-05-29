Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:29, 29 мая 2025Наука и техника

Военный эксперт назвал минус ставки ВСУ на дроны

Военный эксперт Корнев: У решения ВСУ сделать ставку на БПЛА есть минус
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Несмотря на нехватку личного состава, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют боеспособность — в основном благодаря беспилотникам, рассказал военный обозреватель Дмитрий Корнев. Однако и у этого решения есть минус, объяснил эксперт в разговоре с РИА Новости.

По его словам, украинские войска пытаются перейти от контактных боевых действий к неконтактным, когда вместо людей сражаются дроны. В положении ВСУ это едва ли не единственный способ стабилизировать фронт, отмечает Корнев. «На некоторых участках они создали эшелонированную оборону с помощью БПЛА, прежде всего FPV, на глубину 10-15 километров», — указал он.

Как утверждает эксперт, у Киева получилось наладить массовое производство ударных дронов. Несмотря на это, люди все равно необходимы. «Оборону на основе беспилотников тоже можно проламывать, пусть и большой ценой. А вот отбить дронами территорию обратно нереально. Они пока не умеют брать города», — заявил Корнев.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что украинские войска стали использовать новую тактику при атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские регионы. По его словам, военные направляют свои беспилотники на российские системы ПВО, в то же время западные образцы несут взрывчатку к цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин принял в Кремле вдову убитого премьер-министра Японии. Она расплакалась во время встречи

    Тренер назвала способ подтянуть живот перед поездкой на море

    Вучич рассказал об обсуждении с Путиным поставок сербского оружия Украине

    Звезда «Уэнсдэй» без трусов попала на обложку модного журнала

    Военный эксперт назвал минус ставки ВСУ на дроны

    Стрельба между цыганами и пограничниками произошла на Украине

    Колонну с техникой НАТО заметили на российской автотрассе

    Доллар упал ниже 77 рублей

    Вдова бывшего премьера Японии прокатилась на Aurus Путина

    В Госдуме отреагировали на отказ литовских пловцов делить пьедестал с россиянами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости