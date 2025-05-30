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06:31, 30 мая 2025Наука и техника

Европа разработает лазеры для борьбы с дронами

Army Recognition: Италия возглавит проект ЕС по разработке лазерной системы ПВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Европейский союз (ЕС) планирует разработать мобильную систему противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения. Новое оружие предназначено для борьбы с дронами, пишет Army Recognition.

Отмечается, что государства-члены ЕС одобрили 11 новых оборонных инициатив. «Среди них проект "Системы направленной энергии", возглавляемый Италией при участии Испании, выделяется как новаторская разработка в области противовоздушной обороны нового поколения», — говорится в материале.

В рамках нового проекта планируют создать модульную систему оружия направленной энергии, которую будут устанавливать на мобильные платформы. Мощность лазера составит от 10 до 100 киловатт. Он предназначен для усиления средств ПВО малой и сверхмалой дальности. Помимо лазера, в ЕС хотят разработать систему управления, которая сможет оценивать и отслеживать угрозы, а также выбирать предпочтительные средства поражения.

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