Историк нашел подтверждение старой легенды

В Австрии закопанный во Вторую мировую войну ящик подтвердил старую легенду

В Австрии историк нашел под землей ящик с документами, которые подтверждают легенду времен Второй мировой войны о спасении 10 тысяч венгерских солдат. Об этом пишет Need To Know.

Старый ящик обнаружил венгерский историк Иштван Себеньи. Он узнал о его местоположении с помощью найденного ранее письма. Оно привело его в район в Хааг, где в прошлом стояла крепость. Внутри закопанного ящика лежали приказы, оперативные сводки и карты.

Согласно легенде, в 1945 году занимавшие крепость венгерские солдаты ожидали наступления советских войск. Они были уверены, что их возьмут в плен, и искали какие-то пути выхода.

Проблему решил венгерский полковник Лайош Маланотти. Он обратился к своему старому другу — американскому генералу Джорджу Паттону — и попросил взять его солдат в плен, чтобы не попасть в СССР. Паттон согласился.

Достоверных подтверждений этой легенды до недавнего времени не было. По мнению Себеньи, его находка показала, что легенда была основана на реальных событиях.

