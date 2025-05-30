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14:20, 30 мая 2025Из жизни

Историк нашел подтверждение старой легенды

В Австрии закопанный во Вторую мировую войну ящик подтвердил старую легенду
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Lukas Gojda / Shutterstock / Fotodom

В Австрии историк нашел под землей ящик с документами, которые подтверждают легенду времен Второй мировой войны о спасении 10 тысяч венгерских солдат. Об этом пишет Need To Know.

Старый ящик обнаружил венгерский историк Иштван Себеньи. Он узнал о его местоположении с помощью найденного ранее письма. Оно привело его в район в Хааг, где в прошлом стояла крепость. Внутри закопанного ящика лежали приказы, оперативные сводки и карты.

Согласно легенде, в 1945 году занимавшие крепость венгерские солдаты ожидали наступления советских войск. Они были уверены, что их возьмут в плен, и искали какие-то пути выхода.

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Проблему решил венгерский полковник Лайош Маланотти. Он обратился к своему старому другу — американскому генералу Джорджу Паттону — и попросил взять его солдат в плен, чтобы не попасть в СССР. Паттон согласился.

Достоверных подтверждений этой легенды до недавнего времени не было. По мнению Себеньи, его находка показала, что легенда была основана на реальных событиях.

Ранее сообщалось, что Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) нашло на дне Тихого океана автомобиль времен Второй мировой войны. Отмечается, что это обычный Ford Super Deluxe Woody 1940-х годов, непонятно как оказавшийся на военном корабле.

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