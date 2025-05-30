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04:57, 30 мая 2025Наука и техника

Названа уникальная характеристика нового российского ударного дрона

Военблогер Рожин: новый ударный дрон «Дань-М» можно запускать с вертолета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Канал Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ)

Аналитик Борис Рожин обратил внимание на уникальную характеристику нового российского ударного дрона «Дань-М». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фото, на котором два беспилотника установлены на пилоны вертолета Ми-8. Военблогер утверждает, что «Дань-М» с реактивным двигателем можно запускать с этого летательного средства.

Центр анализа стратегий и технологий еще в 2014 году публиковал снимки, на которых был замечен дрон на вертолете.

«Дань-М» — изначально авиационная учебная мишень для тренировки пилотов боевой авиации и операторов систем противовоздушной обороны (ПВО). Предположительно, инженеры сумели модифицировать беспилотник, превратив его в дрон-камикадзе. 29 мая сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России уже применили новый дрон для поражения целей на Украине.

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