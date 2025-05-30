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05:01, 30 мая 2025Наука и техникаЭксклюзив

Названы вероятные цели создания новой американской ядерной авиабомбы

Военный эксперт Глазунов: Новая ядерная бомба США разрушительная, но устаревшая
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: romm / Shutterstock / Fotodom

Новую американскую ядерную авиабомбу B61-13 могут использовать для нанесения ударов по Ирану, по Китаю или просто для запугивания мира, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов. Он добавил, что эта бомба, мощностью 360 килотонн, обладает разрушительной силой.

«США — это страна, которая всегда стремилась решать все свои вопросы военным путем, путем запугивания. Может, теперь они просто хотят показать миру, что у них есть такие бомбы. И напомнить, что они уже наносили ядерные удары», — сказал Глазунов.

Военный эксперт предположил, что это разрушительное оружие может быть использовано против Ирана, воспринимаемого США в качестве врага. Он также не исключил, что В61-13 могут нанести удар по Китаю.

«США вооружаются. Хотя мне кажется, что ядерная бомба — это уже устаревший вариант. Не очень понимаю, зачем в производство запустили именно ее. Есть ракеты, которые гораздо эффективнее, способные поставлять десять ядерных бомб», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что США запустят серийное производство обновленной ядерной авиабомбы B61-13 (B61 Mod 13), которую получат самолеты стратегической авиации, в июле. Эта бомба является одной из самых мощных боеголовок в ядерном арсенале США.

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