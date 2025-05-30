Northrop Grumman инвестировала в создание ракеты Eclipse

Northrop Grumman инвестировала в создание ракеты Firefly Aerospace Eclipse

Военно-промышленная компания Northrop Grumman инвестирует 50 миллионов долларов в стартап Firefly Aerospace для создания средней ракеты Eclipse. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Носитель предназначен для вывода на низкую околоземную орбиту до 16,3 тысячи килограммов грузов. «Eclipse обеспечивает клиентам правильный баланс между грузоподъемностью и доступностью», — заявила вице-президент и генеральный менеджер по системам запуска и противоракетной обороны Northrop Grumman Венди Уильямс.

Генеральный директор Firefly Aerospace Джейсон Ким отметил, что грузоподъемность Eclipse позволит ей участвовать в тендерах Пентагона.

В апреле издание сообщило, что ракета Firefly Aerospace Alpha, запущенная со спутником корпорации Lockheed Martin, взорвалась в ходе полета.

В феврале SpaceNews рассказало, что Firefly Aerospace получила контракт Космических сил США на запуск Alpha.