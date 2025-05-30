Илон Маск назвал сроки отправки гуманоида на Марс

SpaceX отправит роботов-гуманоидов Tesla Optimus на Марс в 2026 году

Корпорация SpaceX Илона Маска запланировала отправить на Марс робота-гуманоида Optimus. Об этом Маск заявил во время презентации SpaceX, запись которой доступна в X.

Американский предприниматель назвал сроки отправки первых ракет Starship на Марс. Корпорация намерена запустить пять посадочных модулей уже в 2026 году, в рамках первых миссий по освоению планеты будут задействованы роботы Tesla Optimus.

По словам Маска, на каждом космическом корабле окажутся несколько роботов, которые будут имитировать экипаж. Глава SpaceX отметил, что запуск первых кораблей Starship в 2026 году совпадет с периодом, когда между Землей и Марсом будет самое короткое расстояние. В итоге беспилотный полет должен занять от семи до девяти месяцев.

Марсианская версия Starship будет иметь девять двигателей нового поколения Raptor 3. По словам Маска, они будут отличаться повышенной надежностью. Так, если произойдет утечка, то топливо просто окажется в космосе без последствий для корабля. Маск подытожил, что он настроен запускать каждые два года от 1000 до 2000 кораблей, чтобы быстро основать на Марсе колонию.

Ранее директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов назвал покорение космоса «сложнейшей миссией, требующей самых высоких технологий и компетенций». Таким образом он отреагировал на неудачный девятый пуск системы Starship.