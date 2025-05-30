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05:38, 30 мая 2025Россия

Российские танкисты уничтожили подземный командный пункт ВСУ

МО: Танкисты группировки «Запад» уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Танкисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили подземный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

Также были поражены замаскированные опорные пункты и живая сила ВСУ. Объекты были обнаружены в ходе разведывательных мероприятий. В ведомстве уточнили, что танкисты выполнили стрельбу 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами по целям на расстоянии до 10 километров.

29 мая МО РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Запад освободили населенный пункт Строевка в Харьковской области. После этого российские войска начали продвижение у Каменки.

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