Успенская опровергла свои слова о Киркорове

Успенская заявила, что не говорила о том, что Киркорову пора покинуть сцену

Певица Любовь Успенская опровергла свои слова о народном артисте России Филиппе Киркорове. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

По словам исполнительницы, она не желает коллеге скорее покинуть сцену. «Это абсолютная неправда, таких комментариев я не давала. Более того! Я наоборот желаю артисту дольше быть на сцене и радовать его поклонников», — заявила Успенская.

Ранее сообщалось, что Успенская увидела в травме Киркорова знак. «Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое», — цитировала артистку «Общественная служба новостей» (ОСН).