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13:12, 30 мая 2025Культура

Успенская опровергла свои слова о Киркорове

Успенская заявила, что не говорила о том, что Киркорову пора покинуть сцену
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Певица Любовь Успенская опровергла свои слова о народном артисте России Филиппе Киркорове. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

По словам исполнительницы, она не желает коллеге скорее покинуть сцену. «Это абсолютная неправда, таких комментариев я не давала. Более того! Я наоборот желаю артисту дольше быть на сцене и радовать его поклонников», — заявила Успенская.

Ранее сообщалось, что Успенская увидела в травме Киркорова знак. «Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое», — цитировала артистку «Общественная служба новостей» (ОСН).

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