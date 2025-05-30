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15:48, 30 мая 2025Мир

В МИД России раскрыли детали предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле

Захарова: РФ направится в Стамбул с проектом меморандума по прекращению огня
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российская делегация направится в Стамбул на переговоры с Украиной с проектом меморандума и инициативами по прекращению огня. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Она [Делегация России] приедет с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня», — сказала она.

Ранее стало известно, что проект украинского меморандума по урегулированию конфликта включает в себя положения о прекращении огня на суше, на море, в небе и о его мониторинге международными партнерами Киева.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к проведению второго раунда переговоров 2 июня. Лавров подчеркнул, что на этой встрече российская делегация планирует предоставить делегации Украины меморандум по урегулированию конфликта

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