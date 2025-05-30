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15:08, 30 мая 2025Наука и техника

В США не увидели роста у НАСА

SpaceNews: В корпорации Northrop Grumman не видят роста заказов от НАСА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Reuters

Генеральный директор американской военно-промышленной корпорации Northrop Grumman Кэти Уорден заявила, что в обозримом будущем не видит роста заказов на ракетные запуски от НАСА. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам руководителя, основными клиентами корпорации выступает американское правительство, а доля НАСА в общем портфеле компании невысока. «Но это была относительно небольшая часть нашего портфеля даже сейчас, и мы ожидаем, что это не станет драйвером роста для нас. Так что в этом отношении это не та область, в которую мы бы вкладывали значительные средства», — сказала топ-менеджер.

Уорден добавила, что «у НАСА важная миссия». «Оно просто не будет так хорошо обеспечено ресурсами в обозримом будущем, судя по тому, что мы слышим», — сказала она.

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В апреле издание сообщило, что предложение Белого дома по поводу бюджета НАСА предполагает резкое сокращение финансирования научных программ.

В феврале обозреватель издания ArsTechnica Эрик Бергер со ссылкой на источники в американском космическом агентстве рассказал, что в НАСА из-за влияния основателя компании SpaceX Илона Маска наблюдается низкий моральный дух.

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